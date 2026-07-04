चंडीगढ़ में पारा 37.7 डिग्री सेल्सियस, नमी ने किया बेहाल; कब मिलेगी राहत?

चंडीगढ़ में केवल 50.8 मिलीमीटर बारिश हुई

शहर के उत्तरी इलाकों में शाम को हुई हल्की बारिश ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन दक्षिणी हिस्सों में ना के बराबर ही पानी बरसा। इस थोड़ी-बहुत बारिश के बावजूद, चंडीगढ़ में मानसून की कमी अब भी बनी हुई है। अब तक यहां सिर्फ 50.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 70.9 प्रतिशत कम है।

IMD के अनुसार, बादलों के बिखरे रहने की वजह से ही बारिश में यह असमानता दिख रही है। हालांकि, विभाग ने बताया है कि 6 और 7 जुलाई को एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी बारिश हो सकती है। तब तक दिन का तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, वहीं रात का तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।