सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी की रैली: आसमान में 'नो-फ्लाई जोन' देश May 08, 2026

अगर आप इस रविवार को तेलंगाना के सिकंदराबाद में अपना ड्रोन उड़ाने की सोच रहे थे, तो फिलहाल अपना इरादा बदल दें। मल्काजीगिरी पुलिस ने 10 मई को पूरे दिन यानी सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक बेगमपेट, बोवेनपल्ली और मार्रेडपल्ली इलाकों में किसी भी तरह के ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर या रिमोट कंट्रोल वाले माइक्रो-लाइट विमानों को उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेड ग्राउंड में होने वाली बड़ी जनसभा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए उठाया गया है।