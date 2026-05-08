सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी की रैली: आसमान में 'नो-फ्लाई जोन'
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अगर आप इस रविवार को तेलंगाना के सिकंदराबाद में अपना ड्रोन उड़ाने की सोच रहे थे, तो फिलहाल अपना इरादा बदल दें। मल्काजीगिरी पुलिस ने 10 मई को पूरे दिन यानी सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक बेगमपेट, बोवेनपल्ली और मार्रेडपल्ली इलाकों में किसी भी तरह के ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर या रिमोट कंट्रोल वाले माइक्रो-लाइट विमानों को उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेड ग्राउंड में होने वाली बड़ी जनसभा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए उठाया गया है।
बिना पायलट वाले विमानों पर पाबंदी, नियम तोड़ने वालों को चेतावनी
इस पाबंदी में ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर और रिमोट कंट्रोल से चलने वाले माइक्रो-लाइट विमान शामिल हैं। आसान शब्दों में कहें तो हर वो चीज जो बिना पायलट के हवा में उड़ सकती है। डिप्टी कमिश्नर सी श्रीधर ने साफ किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।