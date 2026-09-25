3 दशक बाद महाराष्ट्र में 'छात्र शक्ति' की वापसी, फिर होंगे छात्र संघ चुनाव

समिति इस बात पर भी गौर करेगी कि नामांकन, जांच, मतदान और शिकायतों के निवारण के लिए जहां भी संभव हो, डिजिटल और ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। ऐसा करने से पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

इसके साथ ही, समिति इस बात पर भी ध्यान देगी कि महिला छात्रों, अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के छात्रों और पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय छात्रों को इन चुनावों में सही प्रतिनिधित्व मिले। उम्मीद है कि छात्र संघ के फंड के खुले और उचित प्रबंधन के लिए नए दिशानिर्देश भी जारी होंगे। साथ ही, नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।