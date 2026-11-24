महाराष्ट्र में पेपर लीक पर कड़ा कानून: 10 साल जेल, 10 करोड़ रुपये जुर्माना और संपत्ति जब्त
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अब कुछ बहुत सख्त कानून बनाने का फैसला किया है।
अगर कोई परीक्षा का पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 7 से 10 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। इसके साथ ही, कम से कम 10 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
इन कड़े प्रस्तावों को तैयार करने वाली समिति यह भी चाहती है कि ऐसे मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं। इसके अलावा, धोखाधड़ी करने वालों की संपत्ति भी जब्त करने का सुझाव दिया गया है, ताकि लोग ऐसी गलत हरकत करने से पहले सौ बार सोचें।
स्पेशल टास्क फोर्स, MPSC शुल्क वापसी
परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता लाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का सुझाव दिया गया है। इस फोर्स का काम पेपर लीक जैसे मामलों की गहराई से जांच करना होगा।
MPSC के जिन उम्मीदवारों को आंसर-की में कोई गलती दिखती है और उनकी आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर-की को चुनौती देने के लिए उन्होंने जो शुल्क भरा था, वह उन्हें वापस मिल जाएगा। समिति चाहती है कि परीक्षा प्रक्रिया में जिला कलेक्टरों को शामिल करके और ज्यादा पारदर्शिता लाई जाए।
इसके साथ ही, राज्य भर में परीक्षा केंद्रों का एक "वेन्यू बैंक" भी तैयार करने की बात कही गई है। इसके अलावा, 2026 में ग्रुप 'C' की परीक्षाओं के लिए ज्यादा पद निकाले जाने और एक बार के लिए आयु सीमा में छूट देने पर भी विचार चल रहा है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल सके।