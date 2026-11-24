परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता लाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का सुझाव दिया गया है। इस फोर्स का काम पेपर लीक जैसे मामलों की गहराई से जांच करना होगा।

MPSC के जिन उम्मीदवारों को आंसर-की में कोई गलती दिखती है और उनकी आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर-की को चुनौती देने के लिए उन्होंने जो शुल्क भरा था, वह उन्हें वापस मिल जाएगा। समिति चाहती है कि परीक्षा प्रक्रिया में जिला कलेक्टरों को शामिल करके और ज्यादा पारदर्शिता लाई जाए।

इसके साथ ही, राज्य भर में परीक्षा केंद्रों का एक "वेन्यू बैंक" भी तैयार करने की बात कही गई है। इसके अलावा, 2026 में ग्रुप 'C' की परीक्षाओं के लिए ज्यादा पद निकाले जाने और एक बार के लिए आयु सीमा में छूट देने पर भी विचार चल रहा है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल सके।