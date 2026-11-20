जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने इस गलती को तुरंत भांप लिया। उन्होंने बताया कि जिस मामले का हवाला दिया गया था, वह इस केस से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं था। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि अब से अदालत में दाखिल होने से पहले सभी कानूनी तर्क और केस से जुड़े संदर्भों की एडवोकेट जनरल के दफ्तर से दोबारा जांच की जाए।

जज ने यह भी चेतावनी दी कि AI से बनी किसी भी बिना परखी हुई सामग्री का इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी सामग्री अदालतों को गुमराह कर सकती है और कानूनी प्रक्रियाओं में सही जानकारी का होना बेहद जरूरी है।