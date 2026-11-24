मध्य प्रदेश में विकास के लिए 7,000 रुपये करोड़ से ज्यादा मंजूर, कई सरकारी परियोजनाएं चलेंगी
मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राज्य कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और आम लोगों के कल्याण के लिए 7,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि को मंजूरी दी है।
इस राशि से कई सरकारी परियोजनाएं चलेंगी, साथ ही ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में अद्वैत लोक के निर्माण पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। यह काम वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक चलेगा।
मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण, बैंकों को सहारा, और अनुदान
इस योजना के तहत करीब 47,000 ऐसे घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी जहां अब तक रोशनी नहीं पहुंची है। इसके साथ ही, कुछ सरकारी इमारतों में भी नई स्कीम के अंतर्गत बिजली की सुविधा दी जाएगी।
जिन जिला बैंकों को अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें भी अतिरिक्त सहारा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान के जरिए स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए भी एक बड़ी राशि तय की गई है। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में सेवाओं को आधुनिक बनाना और लोगों का जीवन स्तर बेहतर करना है।