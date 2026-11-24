इस योजना के तहत करीब 47,000 ऐसे घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी जहां अब तक रोशनी नहीं पहुंची है। इसके साथ ही, कुछ सरकारी इमारतों में भी नई स्कीम के अंतर्गत बिजली की सुविधा दी जाएगी।

जिन जिला बैंकों को अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें भी अतिरिक्त सहारा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान के जरिए स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए भी एक बड़ी राशि तय की गई है। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में सेवाओं को आधुनिक बनाना और लोगों का जीवन स्तर बेहतर करना है।