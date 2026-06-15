शांति समझौता होते ही होर्मुज से निकला LNG टैंकर 'दिशा', भारत आ रहा

विशेषज्ञ कहते हैं 'दिशा' ने 'हरी झंडी' दिखा दी

विशेषज्ञों का मानना है कि 'दिशा' का यह सफर एक तरह से हरी झंडी है। जहाज ने तनाव के दौरान बनाए गए खास रास्तों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने पुराने, सामान्य रास्ते से ही यात्रा की। इसने अपना ट्रैकिंग सिस्टम भी चालू रखा और साफ तौर पर यह दर्शाया कि यह भारत सरकार से संबंधित है। विशेषज्ञ इसे ईरान की तरफ से मिली एक खामोश मंजूरी के तौर पर देख रहे हैं। इससे उम्मीद जगी है कि हालात अब सामान्य हो रहे हैं, खासकर जब अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं।