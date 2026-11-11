गरमाई लद्दाख की सियासत: चुनावों से पहले प्रदर्शन पर प्रतिबंध, सोनम वांगचुक ने दी 'आंदोलन की चेतावनी
स्थानीय चुनावों से ठीक पहले लद्दाख प्रशासन ने लेह और कारगिल में राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी है। मुख्य चुनाव अधिकारी राहुल शर्मा ने इस प्रतिबंध का ऐलान किया। उनका कहना है कि यह फैसला शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है। लोग 21 नवंबर को लेह और कारगिल की नगर समितियों और पंचायतों के लिए वोट डालेंगे, वहीं 4 दिसंबर को 8 लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDCs) के लिए भी मतदान होगा।
सोनम वांगचुक ने चुनाव की तारीखों पर जताई नाराजगी
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक चुनाव की तारीखों से बिल्कुल खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड में और समुदाय के अहम मुद्दों को सुलझाए बिना चुनाव करवाना सही नहीं है। स्थानीय नेताओं के साथ एक वीडियो में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक सुरक्षा उपाय नहीं दिए गए, तो उन्हें अपनी पीड़ा दिखाने के लिए शांतिपूर्ण लेकिन जोरदार आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वांगचुक ने लेह में 24 सितंबर की घटनाओं पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में देरी को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में ज्यादा स्वायत्तता की अपनी अधूरी मांगों को लेकर गुस्सा और बढ़ रहा है।