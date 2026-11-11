गरमाई लद्दाख की सियासत: चुनावों से पहले प्रदर्शन पर प्रतिबंध, सोनम वांगचुक ने दी 'आंदोलन की चेतावनी

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक चुनाव की तारीखों से बिल्कुल खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड में और समुदाय के अहम मुद्दों को सुलझाए बिना चुनाव करवाना सही नहीं है। स्थानीय नेताओं के साथ एक वीडियो में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक सुरक्षा उपाय नहीं दिए गए, तो उन्हें अपनी पीड़ा दिखाने के लिए शांतिपूर्ण लेकिन जोरदार आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वांगचुक ने लेह में 24 सितंबर की घटनाओं पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में देरी को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में ज्यादा स्वायत्तता की अपनी अधूरी मांगों को लेकर गुस्सा और बढ़ रहा है।