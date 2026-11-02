सबरीमाला में श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़, हाई कोर्ट ने फर्जी स्वास्थ्य कार्ड पर पुलिस को दिए जांच के आदेश

अब सबरीमाला में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सिर्फ सरकारी मेडिकल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह कदम एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बिना किसी मेडिकल जांच या खून की जांच के ही जारी कर दिए गए थे। वहीं, कुछ स्वास्थ्य कार्ड पर कथित तौर पर किसी डॉक्टर के दस्तखत थे और उन्हें व्हाट्सऐप के जरिए भेजा गया था। अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें इस बात की जांच करेंगी कि केरल दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत आने वाली दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, या जहां खाद्य सुरक्षा नियम लागू होते हैं और अलग-अलग विशेष व्यवस्थाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के पास स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सर्कुलर के अनुसार जारी किए गए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हों। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और स्वच्छता बनी रहे।