केरलम: नाबालिग बेटे के जानलेवा हादसे में फंसे जज को हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी जरूरी नहीं

कोर्ट ने कहा कि अब आगे गिरफ्तारी की जरूरत नहींं है क्योंकि जज ने पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया है। उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की गई और उनके घर की तलाशी भी ली गई थी। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि बेटे ने अपने पिता को बताए बिना गाड़ी निकाल ली थी। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना जनमत से ज्यादा जरूरी है, खासकर जब बात निष्पक्षता और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने की हो।