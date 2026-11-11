केरलम में ऑटो-टैक्सी यात्रियों को झटका, 2027 से बढ़ेगा किराया

यूनियनों की मांग है कि न्यूनतम किराया 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये किया जाए। इस मांग पर एक कमीशन गौर करेगा और फिर नई दरों की सिफारिश करेगा। सरकार ने इसके अलावा कई और मांगें मानने पर भी सहमति दी है। इनमें ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) की सुविधा देना शामिल है। साथ ही होटलों और दूसरी जगहों पर चालकों के लिए आराम करने की सुविधा बनाने के प्रस्ताव पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि दोपहिया टैक्सी सही पीले नंबर प्लेट के साथ नियमों का पालन करें। यह सारे कदम केरल में चालकों और यात्रियों दोनों के लिए बेहतर माहौल बनाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं।