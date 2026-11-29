पुजारी सोमन ने स्वास्थ्य और पढ़ाई में अच्छे नतीजे के लिए ताबीज देने का बहाना बनाकर लड़की को अपने जाल में फंसाया। वह उसके घर में घुसा और फिर झूठा दावा किया कि इस ताबीज को असरदार बनाने के लिए कुछ आपत्तिजनक कृत्य करने होंगे।

जब लड़की के परिवार को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद लड़की को मेडिकल सहायता दी गई और पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल के बाद सोमन को गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में 24 गवाहों की गवाही और पुख्ता सबूतों के आधार पर सोमन को दोषी ठहराया गया।