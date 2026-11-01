कर्नाटक में 5 नवंबर से महंगी होगी बस यात्रा

किराये में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला 4 नवंबर को एक बैठक में किया जाएगा। इस बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारी और राज्य की चारों सरकारी बस कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

आखिरी फैसला मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कैबिनेट करेंगे। इसके अलावा, परिवहन मंत्री ब्यारथी सुरेश ने हाल ही में नंदिनी दूध के दामों में हुई बढ़ोतरी पर भी बात की।

उन्होंने साफ किया कि 8 रुपये प्रति लीटर की इस बढ़ोतरी में से 7 रुपये सीधे किसानों को मिलेंगे और 1 रुपया दूध संघों को जाएगा। सुरेश ने यह भी संकेत दिया कि दूध की कीमतों में हुई इस वृद्धि का असर आने वाले चुनावों पर भी दिख सकता है।