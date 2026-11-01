कर्नाटक में 5 नवंबर से महंगी होगी बस यात्रा
कर्नाटक में सरकारी बसों में सफर करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। 5 नवंबर से बसों का किराया बढ़ने वाला है।
परिवहन मंत्री ब्यारथी सुरेश का कहना है कि यह बढ़ोतरी इसलिए जरूरी है क्योंकि डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण राज्य परिवहन विभाग को 9,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है और हर साल 2,000 करोड़ रुपये का घाटा होता है।
हालांकि, इस फैसले की आलोचना भी हुई है, लेकिन सुरेश ने बताया कि कर्नाटक में बसों का किराया अभी भी कई दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है।
4 नवंबर को होगी किराये पर फैसला करने के लिए बैठक
किराये में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला 4 नवंबर को एक बैठक में किया जाएगा। इस बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारी और राज्य की चारों सरकारी बस कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
आखिरी फैसला मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कैबिनेट करेंगे। इसके अलावा, परिवहन मंत्री ब्यारथी सुरेश ने हाल ही में नंदिनी दूध के दामों में हुई बढ़ोतरी पर भी बात की।
उन्होंने साफ किया कि 8 रुपये प्रति लीटर की इस बढ़ोतरी में से 7 रुपये सीधे किसानों को मिलेंगे और 1 रुपया दूध संघों को जाएगा। सुरेश ने यह भी संकेत दिया कि दूध की कीमतों में हुई इस वृद्धि का असर आने वाले चुनावों पर भी दिख सकता है।