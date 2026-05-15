मणिपुर हिंसा: KNA-B और PDF के आगमन से जातीय संघर्ष ने लिया खतरनाक मोड़

KNA-B और PDF ने कथित तौर पर तंगखुल गांवों पर हमला किया

जब KNA-B ने पीपुल्स डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर 7 मई को 3 तंगखुल नागा गांवों पर कथित तौर पर हमला किया, तो तनाव और बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप किए हैं, जिससे आपसी विश्वास को फिर से जोड़ना और भी कठिन हो गया है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता के अनुसार, कुछ स्वार्थी तत्व इस अशांति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जमीनी हालात को काबू में करना और भी मुश्किल हो गया है। अभी यह चिंता है कि ये बाहरी प्रभाव मणिपुर की नाजुक स्थिति को और भी ज्यादा अस्थिरता की ओर धकेल सकते हैं।