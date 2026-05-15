मणिपुर हिंसा: KNA-B और PDF के आगमन से जातीय संघर्ष ने लिया खतरनाक मोड़

मणिपुर हिंसा: KNA-B और PDF के आगमन से जातीय संघर्ष ने लिया खतरनाक मोड़
म्यांमार की कुकी नेशनल आर्मी-बर्मा (KNA-B) के शामिल होने से इस साल मणिपुर का पुराना जातीय संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। यह मेइती और कुकी-जो समूहों के बीच झड़पों से शुरू हुआ था। यह संघर्ष फरवरी 2026 की एक घटना के बाद और भी उलझ गया, जब एक तंगखुल नागा पर कुकी युवाओं द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया था। इससे हिंसा का एक चक्र शुरू हो गया, जिसमें 3 कुकी-जो चर्च नेताओं की हत्या हुई और सिर्फ कुछ घंटों बाद एक चीरु नागा की जान ले ली गई।
KNA-B और PDF ने कथित तौर पर तंगखुल गांवों पर हमला किया
जब KNA-B ने पीपुल्स डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर 7 मई को 3 तंगखुल नागा गांवों पर कथित तौर पर हमला किया, तो तनाव और बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप किए हैं, जिससे आपसी विश्वास को फिर से जोड़ना और भी कठिन हो गया है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता के अनुसार, कुछ स्वार्थी तत्व इस अशांति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जमीनी हालात को काबू में करना और भी मुश्किल हो गया है। अभी यह चिंता है कि ये बाहरी प्रभाव मणिपुर की नाजुक स्थिति को और भी ज्यादा अस्थिरता की ओर धकेल सकते हैं।