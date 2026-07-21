चीन और पाकिस्तान को चुनौती देने आया 'मलवन', भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी जहाज

मलवन ऐसे समय में भारतीय बेड़े का हिस्सा बना है, जब इस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बी गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 2028 तक ऐसे कुल 16 पनडुब्बी रोधी जहाज तैयार करने की योजना बना रहा है। मलवन अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इसमें पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए रॉकेट लॉन्चर, टॉरपीडो ट्यूब, माइन-लेइंग सिस्टम और डिकॉय (छलावा) सिस्टम मौजूद हैं। इसके स्टील्थ फीचर्स इसे दुश्मन की नज़रों से दूर रखते हैं। यह जहाज भारत के समुद्री इलाकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।