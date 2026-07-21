चीन और पाकिस्तान को चुनौती देने आया 'मलवन', भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी जहाज
भारतीय नौसेना ने बुधवार को कारवार में एक नई पनडुब्बी रोधी जहाज 'मलवन' को अपने बेड़े में शामिल किया। महाराष्ट्र के एक तटीय शहर के नाम पर इस जहाज का नाम 'मलवन' रखा गया है। यह माहे-क्लास के 8 जहाजों में से दूसरा है और खास बात यह है कि इसके ज्यादातर हिस्से भारत में ही बने हैं। इस जहाज को पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें खोजने और उन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नौसेना के विमानों के साथ मिलकर काम करते हुए समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाता है।
भारत बना रहा है 16 एंटी-सबमरीन जहाज
मलवन ऐसे समय में भारतीय बेड़े का हिस्सा बना है, जब इस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बी गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 2028 तक ऐसे कुल 16 पनडुब्बी रोधी जहाज तैयार करने की योजना बना रहा है। मलवन अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इसमें पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए रॉकेट लॉन्चर, टॉरपीडो ट्यूब, माइन-लेइंग सिस्टम और डिकॉय (छलावा) सिस्टम मौजूद हैं। इसके स्टील्थ फीचर्स इसे दुश्मन की नज़रों से दूर रखते हैं। यह जहाज भारत के समुद्री इलाकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।