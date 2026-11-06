भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत 'अमिनी', जानें खासियत

यह अमिनी जहाज सिर्फ नई तकनीक का कमाल नहीं है, बल्कि इसका नाम लक्षद्वीप के अमिनी द्वीप पर रखा गया है। यह 2002 में सेवामुक्त हुए पुराने INS अमिनी की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। इस जहाज के 80 प्रतिशत से भी ज्यादा पुर्जे देश में ही बनाए गए हैं, जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत को और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। अच्छी खबर यह भी है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अगली पीढ़ी के और भी कई जहाजों के निर्माण के लिए बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।