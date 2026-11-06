भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत 'अमिनी', जानें खासियत
भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में एक और ताकत बढ़ा दी है। हाल ही में, 'अमिनी' नाम का एक नया एंटी-सबमरीन जहाज नौसेना में शामिल किया गया, जिसका समारोह तमिलनाडु में आयोजित किया गया।
यह जहाज कोलकाता में तैयार हुआ है और आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसमें हल्के टॉरपीडो, भारत में बने रॉकेट लॉन्चर और उन्नत सोनार जैसे उपकरण लगे हैं, जो पानी के भीतर के खतरों को ढूंढ निकालने में मदद करेंगे।
रक्षा मंत्रालय ने अगली पीढ़ी के जहाजों के लिए किए बड़े सौदे
यह अमिनी जहाज सिर्फ नई तकनीक का कमाल नहीं है, बल्कि इसका नाम लक्षद्वीप के अमिनी द्वीप पर रखा गया है। यह 2002 में सेवामुक्त हुए पुराने INS अमिनी की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। इस जहाज के 80 प्रतिशत से भी ज्यादा पुर्जे देश में ही बनाए गए हैं, जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत को और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। अच्छी खबर यह भी है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अगली पीढ़ी के और भी कई जहाजों के निर्माण के लिए बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।