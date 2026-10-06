भारतीय नौसेना को 661 करोड़ रुपये का सुपरसोनिक वज्र मिला, भारत में बनेगी 68 प्रतिशत तकनीक

भारतीय नौसेना ने नए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर के लिए 661.50 करोड़ रुपये का एक बड़ा सौदा किया है। इन अत्याधुनिक प्रणालियों के जुड़ने से नौसेना के युद्धपोत लंबी दूरी तक और सुपरसोनिक रफ्तार से जमीन और समुद्र में मौजूद दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकेंगे। यह कदम भारत की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था और रक्षा क्षमताओं को और भी मजबूत करेगा।