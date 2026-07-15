शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत का रुख बरकरार, बांग्लादेश सरकार सजा देने को अतुर

बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि वह हसीना की वापसी के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें अपनी सजा का सामना करना होगा। पिछले नवंबर में एक विशेष अदालत ने प्रदर्शनों के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों में उन्हें गैर-मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। प्रधानमंत्री के सूचना और रणनीति सलाहकार जाहिद उर रहमान ने बताया कि सरकार इस फैसले के साथ खड़ी है और जनता का भी इसे पूरा समर्थन हासिल है।