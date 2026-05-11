विदेश मंत्रालय की भारतीय छात्रों से अपील, कहा- नजदीकी भारतीय दूतावास में कराएं पंजीकरण

अधिक भारतीय छात्रों वाली जगह पर दूतावास चला रहे विशेष अभियान

इस अपील को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने और पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूतावास दुनिया भर के उन प्रमुख केंद्रों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं जहां भारतीय छात्र बड़ी संख्या में रहते हैं। इनमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। इसके साथ ही जॉर्जिया और किर्गिस्तान जैसे मेडिकल की पढ़ाई के लिए उभरते पसंदीदा ठिकानों पर भी ऐसे अभियान जोर-शोर से चलाए जा रहे हैं। हालांकि, अभी भी पंजीकरण की दर काफी धीमी है, कुछ जगहों पर तो यह 10 प्रतिशत से भी कम है। फिर भी, अधिकारियों को उम्मीद है कि एक नया या बेहतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने पर छात्रों के लिए पंजीकरण करना और भी आसान हो जाएगा।