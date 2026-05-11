विदेश मंत्रालय की भारतीय छात्रों से अपील, कहा- नजदीकी भारतीय दूतावास में कराएं पंजीकरण
भारत के विदेश मंत्रालय ने विदेश में पढ़ाई कर रहे सभी भारतीय छात्रों से एक खास अपील की है। उनसे कहा गया है कि वे अपने नजदीकी भारतीय दूतावास या हाई कमीशन में अपना पंजीकरण जरूर करवाएं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा केंद्रीकृत (सेंट्रलाइज्ड) और हमेशा अपडेट रहने वाला डेटाबेस तैयार करना है। इससे किसी भी आपात स्थिति में, जैसे कि युद्धग्रस्त इलाकों से या यूक्रेन और ईरान जैसी अचानक निकासी की जरूरत पड़ने पर, सरकार को तुरंत पता चल सकेगा कि कौन सा छात्र कहां है। यह जानकारी उन्हें जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने में मददगार साबित होगी। फिलहाल, छात्रों का कोई पुख्ता केंद्रीय रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।
अधिक भारतीय छात्रों वाली जगह पर दूतावास चला रहे विशेष अभियान
इस अपील को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने और पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूतावास दुनिया भर के उन प्रमुख केंद्रों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं जहां भारतीय छात्र बड़ी संख्या में रहते हैं। इनमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। इसके साथ ही जॉर्जिया और किर्गिस्तान जैसे मेडिकल की पढ़ाई के लिए उभरते पसंदीदा ठिकानों पर भी ऐसे अभियान जोर-शोर से चलाए जा रहे हैं। हालांकि, अभी भी पंजीकरण की दर काफी धीमी है, कुछ जगहों पर तो यह 10 प्रतिशत से भी कम है। फिर भी, अधिकारियों को उम्मीद है कि एक नया या बेहतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने पर छात्रों के लिए पंजीकरण करना और भी आसान हो जाएगा।