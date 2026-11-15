मतदाता सूची से नाम कटा? चुनाव आयोग ने बताया बिना डर के फिर जुड़वाने का तरीका
लेखन आबिद खान
वोटर लिस्ट से नाम कट गया है? भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने साफ किया है कि फॉर्म 6 भरकर वोटर लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाना बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आपका नाम कहीं और दर्ज नहीं है और दी गई जानकारी सही है, तो आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।
यह कदम उन चिंताओं को दूर करने के लिए उठाया गया है, जिनमें लोगों को डर था कि लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाने की कोशिश करने पर उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।
फॉर्म 6 ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा करने की सुविधा
गायब हुए वोटरों (जैसे जिनका नाम लिस्ट से हट गया है, दूसरी जगह चले गए हैं, जिनकी मौत हो गई है या जिनके दोहरे नाम दर्ज हैं) की मदद के लिए ECI ने अब फॉर्म 6 को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से जमा करने की सुविधा दी है।
ये बदलाव 6 नवंबर से लागू हुए हैं, ताकि यह पक्का किया जा सके कि चुनाव के समय हर योग्य नागरिक अपने वोट का इस्तेमाल कर सके।