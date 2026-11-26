यह कोई अकेला प्रयास नहीं था। पाटन जिले के बाकुत्रा टोल प्लाजा के पास इसे सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए, सेना ने स्थानीय अधिकारियों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ मिलकर काम किया। इस ऑपरेशन से न केवल सेना के एविएशन कोर का कौशल दिखा, बल्कि यह बात भी सामने आई कि जब सामान्य एयरस्ट्रिप उपलब्ध न हों, तब एक्सप्रेसवे आपातकालीन स्थितियों में कितने काम आ सकते हैं।