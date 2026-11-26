भारतीय सेना का बड़ा कारनामा, एक्सप्रेसवे को रनवे बनाकर उतारे विमान
लेखन भारत शर्मा
भारतीय सेना ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो बहुत खास है। सेना के 4 छोटे विमान, जिनमें माइक्रोलाइट और पावर से चलने वाले हैंग ग्लाइडर शामिल थे, सीधे गुजरात के अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे पर उतरे। यह भारत में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे साफ है कि जरूरत पड़ने पर हाईवे इमरजेंसी रनवे का काम भी कर सकते हैं।
एक्सप्रेसवे की रनवे क्षमता सामने आई
यह कोई अकेला प्रयास नहीं था। पाटन जिले के बाकुत्रा टोल प्लाजा के पास इसे सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए, सेना ने स्थानीय अधिकारियों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ मिलकर काम किया। इस ऑपरेशन से न केवल सेना के एविएशन कोर का कौशल दिखा, बल्कि यह बात भी सामने आई कि जब सामान्य एयरस्ट्रिप उपलब्ध न हों, तब एक्सप्रेसवे आपातकालीन स्थितियों में कितने काम आ सकते हैं।