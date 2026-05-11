भारतीय सेना में शामिल हुए ULPGM और अग्निका VTOL-1, सटीक हमला करने में हैं कारगर

ULPGM और अग्निका VTOL-1

ULPGM को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और एड डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने मिलकर बनाया है। यह भारत का अपनी तरह का पहला हथियार है, जो इन्फ्रारेड की मदद से निशानों को पहचानकर 2.5 किलोमीटर दूर से भी हमला करने में सक्षम है। वहीं, अग्निका VTOL-1 को शहरी लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एंटी-जैमिंग तकनीक है, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है और इसमें करीबी मिशनों के लिए खास सुरक्षा फीचर्स भी दिए गए हैं। ये दोनों मिलकर सेना को आधुनिक युद्ध के मैदान में और भी मज़बूत बनाएंगे।