LAC पर वायुसेना की 'अग्निपरीक्षा', हिमालयी चुनौतियों के बीच 9 दिवसीय हवाई अभ्यास

सुखोई-30MkI और मिराज-2000 जैसे लड़ाकू विमान, AN-32 और C-295 जैसे परिवहन विमान, साथ ही Mi-17 हेलीकॉप्टर इन अभ्यासों में हिस्सा लेंगे।

इनमें से कई विमान मुश्किल हिमालयी इलाकों से उड़ान भरेंगे, जहां पतली हवा और बदलता मौसम चुनौतियों को और बढ़ा देता है। इस दौरान नागरिक उड़ानों को सुचारु बनाए रखने के लिए, अस्थायी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध (NOTAM) लागू किए जाएंगे।