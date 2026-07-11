मानसून ने घेरा पूरा देश, कहीं पानी ही पानी तो कहीं प्यासी जमीन

पश्चिम भारत में बारिश, पूर्व अभी इंतजार में

जुलाई की शुरुआत में हुई अच्छी बारिश ने मध्य और पश्चिमी भारत को बहुत बड़ी राहत दी है। इसका असर मुंबई में साफ दिखा, जहां 9 जुलाई तक जलाशय 10 प्रतिशत से भी कम भरे थे, लेकिन अब वे करीब 50 प्रतिशत तक भर चुके हैं। दिल्ली में भी जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया और सड़कें जलमग्न हो गईं।

इसके उलट, पूर्व और उत्तर-पूर्व के राज्य, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश, अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इन क्षेत्रों में जल्द ही भारी बारिश हो सकती है, हालांकि मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी सूखे जैसे हालात बने रह सकते हैं। बारिश का यह असमान वितरण एक बार फिर दिखा रहा है कि जल प्रबंधन को लेकर हमें कितनी गंभीरता बरतने की जरूरत है।