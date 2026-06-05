मानसून की केरल में धमाकेदार दस्तक, पूरे देश में बारिश का आगाज
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून आधिकारिक तौर पर 4 जून को केरल में दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही पूरे देश में बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई है। केरल में जहां भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, वहीं मानसून पहले ही माहे और लक्षद्वीप क्षेत्र तक पहुंच चुका है। बारिश के ये बादल अब उत्तर की ओर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ बढ़ चले हैं और जल्द ही पूर्वोत्तर के इलाकों तक भी पहुंच जाएंगे।
केरल में भौगोलिक स्थिति की वजह से जल्दी आता है मानसून
केरल अरब सागर के तट पर बसा है, यही वजह है कि मानसून सबसे पहले यहीं दस्तक देता है। हर गर्मियों में जब उत्तर भारत का तापमान बढ़ता है, तब वह हिंद महासागर से नमी से भरी हवाओं को अपनी ओर खींचता है। जब ये हवाएं केरल से टकराकर पश्चिमी घाट के पहाड़ों पर चढ़ती हैं, तो अचानक ठंडी हो जाती हैं और इसी वजह से यहां मानसून की पहली फुहारें पड़ती हैं।