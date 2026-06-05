मानसून की केरल में धमाकेदार दस्तक, पूरे देश में बारिश का आगाज देश Jun 05, 2026

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून आधिकारिक तौर पर 4 जून को केरल में दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही पूरे देश में बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई है। केरल में जहां भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, वहीं मानसून पहले ही माहे और लक्षद्वीप क्षेत्र तक पहुंच चुका है। बारिश के ये बादल अब उत्तर की ओर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ बढ़ चले हैं और जल्द ही पूर्वोत्तर के इलाकों तक भी पहुंच जाएंगे।