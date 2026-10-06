INDIA ब्लॉक का शक्ति प्रदर्शन दिल्ली पर भारी: EC मार्च से राजधानी में घंटों का लगा जाम
INDIA ब्लॉक की ओर से मंगलवार को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की वजह से नई दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। इस प्रदर्शन के कारण सड़कें ठप हो गईं और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा, खासकर कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में। कई लोग कम से कम एक घंटे तक जाम में फंसे रहे, वहीं कुछ यात्रियों ने अपनी गाड़ियां छोड़कर मेट्रो का सहारा लिया। ताज और मैरियट जैसे बड़े होटलों के पास VIP और VVIP आवाजाही के चलते हालात और बिगड़ गए, क्योंकि अतिरिक्त सुरक्षा के कारण कई और रास्ते बंद कर दिए गए थे।
ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों का मार्ग बदला
इस अफरातफरी से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के रूट बदल दिए और लोगों से पार्लियामेंट स्ट्रीट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की। ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने और वाहनों का मार्ग बदलने के लिए महत्वपूर्ण जगहों पर ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया गया था। दरअसल, यह भारी पुलिस बल इसलिए तैनात किया गया था क्योंकि विपक्षी सांसद चुनावी वोटर लिस्ट में बदलावों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।