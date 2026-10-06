INDIA ब्लॉक का शक्ति प्रदर्शन दिल्ली पर भारी: EC मार्च से राजधानी में घंटों का लगा जाम

INDIA ब्लॉक की ओर से मंगलवार को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की वजह से नई दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। इस प्रदर्शन के कारण सड़कें ठप हो गईं और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा, खासकर कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में। कई लोग कम से कम एक घंटे तक जाम में फंसे रहे, वहीं कुछ यात्रियों ने अपनी गाड़ियां छोड़कर मेट्रो का सहारा लिया। ताज और मैरियट जैसे बड़े होटलों के पास VIP और VVIP आवाजाही के चलते हालात और बिगड़ गए, क्योंकि अतिरिक्त सुरक्षा के कारण कई और रास्ते बंद कर दिए गए थे।