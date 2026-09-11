विशाखापट्टनम में मौसम में आया बड़ा बदलाव, 39 से 24 डिग्री पर लुढ़का पारा

बारिश से भले ही राहत मिली हो, लेकिन कुर्मानपालम और दुव्वाडा जैसी जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया और नालियां उफनने लगीं। शहर के कर्मचारी इन समस्याओं को ठीक करने में लगे हुए हैं। विशाखापत्तनम में इस मौसम में बारिश की 60.8 प्रतिशत बड़ी कमी है। ऐसे में स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यह बारिश ऐसे ही जारी रहे, ताकि न सिर्फ मौसम ठंडा रहे बल्कि पानी के स्रोत भी फिर से भर सकें।