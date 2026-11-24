तेलंगामा में ठंड के बीच तापमान में अचानक आया उछला, विशेषज्ञ ने बताई वजह
तेलंगाना में ठंड अब थोड़ी कम हो गई है। हाल ही में पड़ी कड़ाके की ठंड के बाद तापमान फिर से बढ़ गया है। 23 और 24 नवंबर की रात संगारेड्डी में न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 19 नवंबर को पूरे तेलंगाना में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मल्कजगिरी जैसे शहरों में भी अब मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है। इन जगहों पर न्यूनतम तापमान क्रमशः 20.8 डिग्री सेल्सियस, 16.9 डिग्री सेल्सियस और 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
वाईवी रामा राव ने सर्दियों में मौसम के गर्म होने की भविष्यवाणी की थी
दरअसल, इस तरह के हल्के गर्म मौसम का अनुमान पहले से ही था। तेलंगाना विकास योजना सोसाइटी में वरिष्ठ मौसम सलाहकार वाईवी रामा राव ने भविष्यवाणी की थी कि जैसे ही उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं रुकेंगी और पूर्वी दिशा से तेज हवाएं चलनी शुरू होंगी, वैसे ही सर्दी के बाकी दिनों में मौसम गर्म हो जाएगा। कुमराम भीम आसिफाबाद और आदिलाबाद जैसे जिलों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला।