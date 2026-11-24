तेलंगाना में ठंड अब थोड़ी कम हो गई है। हाल ही में पड़ी कड़ाके की ठंड के बाद तापमान फिर से बढ़ गया है। 23 और 24 नवंबर की रात संगारेड्डी में न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 19 नवंबर को पूरे तेलंगाना में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मल्कजगिरी जैसे शहरों में भी अब मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है। इन जगहों पर न्यूनतम तापमान क्रमशः 20.8 डिग्री सेल्सियस, 16.9 डिग्री सेल्सियस और 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा।