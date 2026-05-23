IIM छात्रा की आपबीती: दिल्ली में नौकरी के पहले ही दिन ऑफिस गायब, 75,000 रुपये का नुकसान

75,000 रुपये का नुकसान

दिल्ली जाने और अपना सामान शिफ्ट करने में उसने करीब 75,000 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन कंपनी ने उसे कभी इन पैसों की भरपाई नहीं की। इस वजह से वह बहुत मुश्किल में पड़ गई। आखिरकार कंपनी से उसका सारा संपर्क टूट गया। गनीमत रही कि उसके संस्थान की प्लेसमेंट कमेटी ने उसकी मदद की और उसे एक और मौका मिल गया। अब वह नए ग्रेजुएट्स को सलाह देती है कि नौकरी से जुड़े सभी वादों का लिखित रिकॉर्ड जरूर रखें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी आने पर उनके पास ठोस सबूत रहे।