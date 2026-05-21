दिल्ली में तपती रात, 12 साल का रिकॉर्ड टूटा; IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

IMD ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया

दिल्ली के बाकी इलाकों में भी गर्मी का कहर जारी रहा। लोधी रोड पर तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ, और पालम में भी पारा काफी ऊपर रहा। एक हफ्ते से चल रही लू को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि दिन का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि, एक अच्छी खबर भी है कि गुरुवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही, जिसका वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 153 था।