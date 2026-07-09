दिल्ली-NCR में मौसम की सबसे भारी बारिश: सड़कें बनीं दरिया, थम गई रफ्तार

मयूर विहार में 102.5 मिलीमीटर बारिश

दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश मयूर विहार में दर्ज की गई, जहां 102.5 मिलीमीटर पानी बरसा। पुसा और लोधी रोड जैसे इलाकों में भी अच्छी-खासी बारिश हुई। हालांकि, सब जगह एक जैसी बारिश नहीं हुई।

नजफगढ़ जैसे इलाकों में सिर्फ 42.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं जाफरपुर में तो बादल बमुश्किल ही बरसे। IMD ने दिन भर बारिश के और दौर आने की उम्मीद जताई है।