दिल्ली-NCR में मौसम की सबसे भारी बारिश: सड़कें बनीं दरिया, थम गई रफ्तार
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गुरुवार सुबह दिल्ली और NCR में इस सीजन की सबसे भारी बारिश हुई, जिससे सड़कें पानी-पानी हो गईं और ट्रैफिक की चाल धीमी पड़ गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि दिन भर और बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर आप घर से निकल रहे हैं, तो रास्ते में देरी और जगह-जगह जलभराव के लिए तैयार रहें।
मयूर विहार में 102.5 मिलीमीटर बारिश
दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश मयूर विहार में दर्ज की गई, जहां 102.5 मिलीमीटर पानी बरसा। पुसा और लोधी रोड जैसे इलाकों में भी अच्छी-खासी बारिश हुई। हालांकि, सब जगह एक जैसी बारिश नहीं हुई।
नजफगढ़ जैसे इलाकों में सिर्फ 42.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं जाफरपुर में तो बादल बमुश्किल ही बरसे। IMD ने दिन भर बारिश के और दौर आने की उम्मीद जताई है।