तमिलनाडु में हीटवेव का कहर खत्म, कई जिलों में बारिश का किया ऐलान

IMD का मानना है कि पूरे तमिलनाडु में ठंडक होगी

गर्मी का आधिकारिक दौर खत्म होने के बाद भी चेन्नई समेत 10 से ज्यादा जिलों में गुरुवार तक पारा 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। हालांकि, राहत की बात यह है कि IMD ने 31 मई से पूरे तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने का अनुमान जताया है। कन्याकुमारी और तिरुपुर जैसे इलाकों में हाल ही में हुई बारिश ने पहले ही लोगों को काफी सुकून दिया है।