दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर सरकार का अल्टीमेटम, 27 एकड़ जमीन खाली करने का आदेश

मीरा बख्शी ने क्लब को 'दूसरा घर' बताया

यह क्लब सिर्फ पुराना ही नहीं है, बल्कि दिल्ली के इतिहास का एक अहम हिस्सा है, जहां औपनिवेशिक काल की इमारतें और हरे-भरे खुले मैदान हैं, जिसे ब्रिज कोऑर्डिनेटर मीरा बख्शी अपना 'दूसरा घर' बताती हैं। क्लब के कर्मचारी स्वाभाविक तौर पर घबराए हुए हैं। बख्शी ने कर्मचारियों को 'परिवार' बताया और सभी से मजबूत रहने की अपील की, क्योंकि हर कोई आगे क्या होगा, इसका इंतजार कर रहा है।

संरक्षण के पैरोकारों का कहना है कि इस क्लब को खोने का मतलब न सिर्फ कई लोगों की नौकरी जाना होगा, बल्कि दिल्ली की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।