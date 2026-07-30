रूस से तेल आयात में रिकॉर्ड उछाल, ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत का बड़ा दांव

किसी एक देश या किसी एक रास्ते पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए, भारत अब 41 से ज्यादा देशों से तेल खरीद रहा है। 10 साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 27 देशों का था। मंत्रालय ने होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते LPG की सुरक्षित सप्लाई के लिए समझौते भी किए हैं और कतर, UAE और सऊदी अरब से अतिरिक्त सप्लाई पक्की की है। इन सभी कदमों का मकसद यह है कि वैश्विक स्तर पर हालात मुश्किल होने पर भी भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती रहें।