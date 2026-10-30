केंद्र सरकार ने पंजाब के नशा विरोधी कार्यकर्ताओं के परिवारों को दी X-कैटेगरी सुरक्षा

पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले 2 परिवारों की जान को खतरा बढ़ गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने अब उन्हें X-कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है।

X-कैटेगरी के तहत आने वाले इन दोनों ही लोगों के साथ अब 3-3 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इस कदम की पुष्टि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता दमन बाजवा ने की।

इन परिवारों ने अपने इलाकों में ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसी वजह से उन्हें यह सुरक्षा दी गई है।