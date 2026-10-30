केंद्र सरकार ने पंजाब के नशा विरोधी कार्यकर्ताओं के परिवारों को दी X-कैटेगरी सुरक्षा
पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले 2 परिवारों की जान को खतरा बढ़ गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने अब उन्हें X-कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है।
X-कैटेगरी के तहत आने वाले इन दोनों ही लोगों के साथ अब 3-3 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इस कदम की पुष्टि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता दमन बाजवा ने की।
इन परिवारों ने अपने इलाकों में ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसी वजह से उन्हें यह सुरक्षा दी गई है।
परविंदर सिंह झोटा के माता-पिता तथा दलित मज़दूर की पत्नी को सुरक्षा मिली
ड्रग मामले पर पंजाब के वित्त मंत्री को सीधी चुनौती देने वाले एक दलित दिहाड़ी मजदूर की पत्नी को सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही, इसी महीने जिनकी हत्या कर दी गई, उन ड्रग विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा के माता-पिता को भी सुरक्षा कवर दिया गया है।
इस फैसले पर अमल करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मृत दलित मजदूर के परिवार से बैठक की थी। अधिकारियों का कहना है कि इन परिवारों पर बढ़ते खतरे का आकलन करने के बाद यह फैसला लिया गया है।