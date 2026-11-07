DPDP एक्ट से मीडिया को मिली बड़ी आजादी, पत्रकार अब नहीं कहलाएंगे डाटा फिडूसियरी

कई मीडिया संगठनों ने चिंता जताई थी कि अगर DPDP अधिनियम में स्पष्ट छूट नहीं दी जाती, तो निजी डाटा से जुड़ी खबरें रिपोर्ट करना या फिर अपने स्रोतों की पहचान गोपनीय रखना मुश्किल हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबको आश्वस्त किया कि संविधान में प्रेस की आजादी को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने पत्रकारों को इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत करने के लिए आमंत्रित भी किया। सरकार की ओर से यह भी इशारा मिला है कि जरूरत पड़ने पर इस कानून में बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि पत्रकारिता पर अनावश्यक पाबंदियां न लगें।