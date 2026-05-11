MGNREGA खत्म, नई योजना शुरू: अब 125 दिन काम की गारंटी

योजना का FY27 के लिए 96,000 करोड़ रुपये का बजट

'VB-G RAM G' योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2027 (FY27) के लिए करीब 96,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। यह सब 'विकसित भारत @2047' के बड़े विजन का एक हिस्सा है। मनरेगा के पुराने जॉब कार्डों की जगह अब नए 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी किए जाएंगे, लेकिन इस बदलाव से चल रही मौजूदा चीजों में कोई रुकावट नहीं आएगी। सरकार ने साफ किया है कि भुगतान सीधा लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए बैंक या पोस्ट ऑफिस के खातों में किया जाएगा। यह भुगतान हर हफ्ते या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मिल जाएगा। साथ ही, योजना में बदलाव के दौरान भी देरी के मुआवजे जैसे सभी पुराने लाभ पहले की तरह जारी रहेंगे।