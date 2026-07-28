वरिष्ठ अधिकारी एक से ज्यादा सरकारी गाड़ियों का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, सरकार ने जारी किए आदेश

अब किसी भी शीर्ष अधिकारी को अपने अतिरिक्त पदों के लिए अलग से गाड़ी नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों या अन्य सरकारी संस्थाओं की गाड़ियां सिर्फ सरकारी काम के लिए इस्तेमाल होंगी। जब इनका इस्तेमाल न हो, तो इन्हें सुरक्षित जगह पर लॉक करके रखा जाएगा। ये नए दिशा-निर्देश पुराने नियमों को ही और मजबूत करते हैं। इससे पता चलता है कि सरकार संसाधनों को बचाने और सरकारी कामकाज में दक्षता लाने के लिए पूरी तरह गंभीर है।