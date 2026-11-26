केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस अमित महाजन की पीठ को बताया कि दास की स्कूली शिक्षा, पते और माता-पिता की जानकारी से जुड़ी विसंगतियां उनकी भारतीय नागरिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकती हैं।

शर्मा ने बताया कि 20 अगस्त को पुडुचेरी के पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा की गई एक जांच में दास के पासपोर्ट रिकॉर्ड में कई विसंगतियां सामने आई थीं। उसके बाद सख्ती बढ़ाई गई थी।