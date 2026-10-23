दिल्ली में 2026 तक CAPF का कड़ा पहरा, क्या है सरकार की रणनीति?

दरअसल, इस महीने यह दूसरा मौका है जब CAPF की तैनाती को आगे बढ़ाया गया है। शुरुआत में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान इन्हें तैनात किया गया था। इन बलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) की इकाइयां शामिल हैं। हर कंपनी में लगभग 70 जवान होते हैं। शहर में हाल ही में हुए प्रदर्शनों और लगातार चल रही राजनीतिक हलचल को देखते हुए अधिकारियों का मानना है कि इन टीमों को तैयार रखना राजधानी में शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है।