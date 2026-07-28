मुंबई के मशहूर पूर्णिमा रेस्टोरेंट पर FDA का शिकंजा, FSSAI लाइसेंस किया निलंबित

जांच के दौरान FDA की टीम ने पाया कि सांभर और मशहूर बनाना वड़ा में इस्तेमाल होने वाली सहजन की फली और केले पर फफूंद लगी हुई थी। दूषित सामान को पके हुए खाने के बगल में रखा गया था। रेस्टोरेंट में जगह-जगह पानी जमा था, नालियां गंदी थीं और कॉकरोच पकड़ने के लिए ट्रैप भी नहीं थे। इसके अलावा, सतहों पर जंग लगी हुई थी और दीवारों का पेंट भी उखड़ रहा था। टीम को यह भी पता चला कि फ्रिज खुले पड़े थे, कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया था और अचार को बिना प्रमाणित प्लास्टिक बैरल में रखा गया था। ये सभी कमियां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का सीधा उल्लंघन हैं।