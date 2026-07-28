मुंबई के मशहूर पूर्णिमा रेस्टोरेंट पर FDA का शिकंजा, FSSAI लाइसेंस किया निलंबित
मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित मशहूर उडुपी रेस्टोरेंट पूर्णिमा का FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। 23 जुलाई को खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने इस रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया था। यह रेस्टोरेंट 6 दशक से भी ज्यादा पुराना है और अपने दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए कार्यालय जाने वाले लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है। निरीक्षण के दौरान, यहां कई ऐसी कमियां मिलीं जिनसे ग्राहकों की सेहत को खतरा हो सकता है।
रेस्टोरेंट में मिलीं स्वच्छता से जुड़ी गंभीर कमियां
जांच के दौरान FDA की टीम ने पाया कि सांभर और मशहूर बनाना वड़ा में इस्तेमाल होने वाली सहजन की फली और केले पर फफूंद लगी हुई थी। दूषित सामान को पके हुए खाने के बगल में रखा गया था। रेस्टोरेंट में जगह-जगह पानी जमा था, नालियां गंदी थीं और कॉकरोच पकड़ने के लिए ट्रैप भी नहीं थे। इसके अलावा, सतहों पर जंग लगी हुई थी और दीवारों का पेंट भी उखड़ रहा था। टीम को यह भी पता चला कि फ्रिज खुले पड़े थे, कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया था और अचार को बिना प्रमाणित प्लास्टिक बैरल में रखा गया था। ये सभी कमियां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का सीधा उल्लंघन हैं।