जम्मू-कश्मीर: GMC अस्पताल से अपना बेटा समझकर किसी अन्य का शव ले गए लोग, सच्चाई सामने आने पर खुशी से झूमे
जम्मू में एक परिवार उस वक्त सदमे में आ गया जब उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) अस्पताल में एक अनजान शव को अपने लापता 24 साल के बेटे विशाल कुमार का समझ लिया। विशाल शनिवार को काम पर निकले था और उसके बाद से लापता था। जब अस्पताल से फोन आया कि एक शव मिला है जिसका हुलिया विशाल से मिलता-जुलता है, तो परिवार ने मान लिया कि उनके साथ सबसे बुरा हो चुका है।
अस्पताल की पहचान प्रक्रिया पर उठे सवाल
परिवार ने शव पर मौजूद एक पुराने निशान और आंख की चोट देखकर उसे विशाल का समझ लिया। वे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शव को घर ले गए, लेकिन रास्ते में ही उन्हें एक फोन आया जिसने सारी स्थिति बदल दी। फोन पर बताया गया कि विशाल जिंदा है और बाड़ी ब्रह्माणा से लौट रहा है। यह सुनकर परिवार तुरंत अस्पताल वापस भागा, गलत पहचान हुए शव को वापस लौटाया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। बाद में उन्होंने अपने असली बेटे विशाल को गले लगाया। इस पूरे घटनाक्रम ने लोगों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अस्पतालों को शवों की पहचान के लिए और भी बेहतर और सख्त प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी गंभीर गलती न हो।