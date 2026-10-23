बिहार के बेगूसराय में विवाहिता की मौत, अंतरधार्मिक विवाह और दहेज-धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप

बिहार के बेगूसराय में अंकित कुमारी अपने पति के घर पर मृत मिलीं। अब उनके परिवार ने उनके पति मोहम्मद आरजु पर हत्या का आरोप लगाया है।

साल 2021 में दोनों की अंतर-धार्मिक शादी हुई थी। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही अंकित को दहेज और धर्म बदलने के लिए लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था।

साल 2023 में जब उनकी एक बेटी पैदा हुई, तो उसके बाद से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए।