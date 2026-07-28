बेटिंग प्लेटफॉर्म्स ने पिछले 7 सालों में जुटाए 43,400 करोड़ रुपये, ED ने किया चौंकाने वाला खुलासा

जानकारी मिली है कि MOB देश भर में 2,000 से ज्यादा बेटिंग प्लेटफॉर्म चला रहा था। हर प्लेटफॉर्म हर महीने 30 से 40 लाख रुपये कमा रहा था और इसका ज्यादातर पैसा सीधे उनके हेड ऑफिस भेज दिया जाता था। ED ने 5 जून को दिल्ली के कारोबारी विकास गर्ग से जुड़ी 940.77 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज कर दी। सिर्फ स्काई एक्सचेंज और लोटस 365 ने ही अवैध दांव से हजारों करोड़ रुपये कमाए। जांच से यह भी सामने आया है कि शेल कंपनियों का एक बड़ा नेटवर्क था, जो पैसों को देश-विदेश में घुमा रहा था। इस सिंडिकेट के बड़े सदस्य अब गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और वे इंटरपोल की रडार पर भी आ गए हैं।