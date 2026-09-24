महादेव ऐप: अभी भी चल रहा है कामकाज, हो रही है कमाई
महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप और इसकी सहयोगी वेबसाइट्स एक बहुत बड़ा गैरकानूनी धंधा चला रही थीं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कहना है कि पिछले दस सालों में इन्होंने 94,400 करोड़ रुपये कमाए।
ED ने 42 व्यक्तियों और कंपनियों पर इन संदिग्ध बेटिंग पैनल को चलाने के आरोप लगाए हैं। इनका प्रचार व्हाट्सऐप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए किया जाता था।
जांच में 14 गिरफ्तार, 2,104 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
जांच से यह भी पता चला है कि स्काईएक्सचेंज.कॉम जैसी कई सहयोगी वेबसाइटें भी थीं, जिन्होंने 2016 के बाद से 12,000 करोड़ रुपये और जमा किए। कथित तौर पर, छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानीय पुलिसकर्मियों और राजनेताओं ने इन गैरकानूनी गतिविधियों को संरक्षण दिया।
अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2,104 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है। पूरे भारत में इस मामले पर कार्रवाई अभी भी जारी है। एक टीवी होस्ट को भी इन ऐप्स का प्रचार करने से कमाए 1.20 करोड़ रुपये वापस करने पड़े।