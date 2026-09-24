महादेव ऐप: अभी भी चल रहा है कामकाज, हो रही है कमाई

जांच से यह भी पता चला है कि स्काईएक्सचेंज.कॉम जैसी कई सहयोगी वेबसाइटें भी थीं, जिन्होंने 2016 के बाद से 12,000 करोड़ रुपये और जमा किए। कथित तौर पर, छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानीय पुलिसकर्मियों और राजनेताओं ने इन गैरकानूनी गतिविधियों को संरक्षण दिया।

अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2,104 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है। पूरे भारत में इस मामले पर कार्रवाई अभी भी जारी है। एक टीवी होस्ट को भी इन ऐप्स का प्रचार करने से कमाए 1.20 करोड़ रुपये वापस करने पड़े।