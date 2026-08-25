चुनाव आयोग की झारखंड में घर-घर दस्तक, मतदाता सूची में नाम जोड़ना और सुधारना हुआ आसान
चुनाव आयोग ने झारखंड में घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 25 अगस्त से शुरू होकर 4 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान बूथ स्तर के अधिकारी हर घर जाएंगे और मतदाताओं के विवरण की जांच करेंगे। इसके साथ ही उन्हें अपडेट भी करेंगे। ऐसा करने से योग्य नागरिक आसानी से अपना पंजीकरण करवा सकेंगे या अपनी जानकारी में सुधार कर पाएंगे।
राज्य में हैं 2.21 करोड़ मतदाता
झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि उनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य परिवार सदस्य का नाम सही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हो। यदि किसी को नया पंजीकरण करवाना है या अपना मतदान केंद्र बदलना है, तो अधिकारी उन्हें फॉर्म 6 या फॉर्म 8 भरवाने में सहायता करेंगे। इस साल जारी हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची में हालिया अपडेट के बाद 2.21 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। सत्यापन के इस काम के दौरान घरों पर 'परिवार साथ है' स्टिकर भी लगाए जाएंगे।