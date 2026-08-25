चुनाव आयोग की झारखंड में घर-घर दस्तक, मतदाता सूची में नाम जोड़ना और सुधारना हुआ आसान

झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि उनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य परिवार सदस्य का नाम सही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हो। यदि किसी को नया पंजीकरण करवाना है या अपना मतदान केंद्र बदलना है, तो अधिकारी उन्हें फॉर्म 6 या फॉर्म 8 भरवाने में सहायता करेंगे। इस साल जारी हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची में हालिया अपडेट के बाद 2.21 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। सत्यापन के इस काम के दौरान घरों पर 'परिवार साथ है' स्टिकर भी लगाए जाएंगे।