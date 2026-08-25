बेंगुलरु जाएगा 8वां वेतन आयोग, वेतन और पेंशन पर रखी जा सकेगी बात

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वां वेतन आयोग 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु जा रहा है। यह केंद्रीय कर्मचारियों और उनके यूनियनों के लिए अपने वेतन, पेंशन और काम की शर्तों को लेकर अपनी बात रखने का बड़ा मौका है। आयोग 3 सितंबर, 2027 को अपनी आखिरी रिपोर्ट जमा करेगा। इस रिपोर्ट से पहले आयोग कर्मचारियों की बातें सुनना चाहता है, ताकि रिपोर्ट में उनकी राय शामिल की जा सके।