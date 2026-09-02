बारिश का कहर: देहरादून में स्कूल बंद, ऋषिकेश में गंगा खतरे के करीब

ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि, यह अभी भी चेतावनी के निशान से नीचे है। प्रशासन ने खास जगहों पर आपदा राहत दल तैनात किए हैं। साथ ही, लाउडस्पीकर के जरिए स्थानीय लोगों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को नदी के किनारों से दूर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।