दिल्ली में कचरा प्रबंधन पर सख्ती, जलाया या नियम तोड़ा तो 1.5 लाख रुपये तक लगेगा जुर्माना
दिल्ली में कचरा प्रबंधन को लेकर अब सख्ती बढ़ गई है। शहर के नए ठोस कचरा प्रबंधन उपनियम, 2026 के तहत खुले में कचरा जलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
दूसरे कई तरह के नियमों को तोड़ने पर भी जुर्माना तय किया गया है। घर के कचरे को अलग-अलग न करने पर 500 रुपये लगेंगे, जबकि बड़े अपराधों के लिए यह जुर्माना 1.5 लाख रुपये तक जा सकता है। इन नियमों का मकसद राजधानी की हवा को साफ करना और लोगों में अच्छी आदतें डालना है।
छोटे आयोजन स्थलों पर 15,000 रुपये का जुर्माना
अगर कोई मैरिज हॉल, पार्टी लॉन, त्योहार स्थल या 5,000 वर्ग मीटर से कम का प्रदर्शनी स्थल कचरा प्रबंधन के सही नियमों का पालन नहीं करता, तो उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
वहीं, अगर निर्माण कचरा सही से नहीं निपटाया गया, तो घरों पर 2,000 रुपये और व्यापारियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, कचरा निपटाने के नियमों को न मानने पर होटल को 75,000 रुपये और रेस्तरां को 30,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा।
1 जनवरी, 2027 से ये सभी जुर्माने हर साल 5 प्रतिशत बढ़ते जाएंगे।