अगर कोई मैरिज हॉल, पार्टी लॉन, त्योहार स्थल या 5,000 वर्ग मीटर से कम का प्रदर्शनी स्थल कचरा प्रबंधन के सही नियमों का पालन नहीं करता, तो उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

वहीं, अगर निर्माण कचरा सही से नहीं निपटाया गया, तो घरों पर 2,000 रुपये और व्यापारियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, कचरा निपटाने के नियमों को न मानने पर होटल को 75,000 रुपये और रेस्तरां को 30,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा।

1 जनवरी, 2027 से ये सभी जुर्माने हर साल 5 प्रतिशत बढ़ते जाएंगे।