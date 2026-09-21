दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा, जस्टिस शर्मा के संपादित वीडियो पर अवमानना याचिका की सुनवाई

जस्टिस शर्मा ने ये कार्यवाही मई 2026 में ही शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि जब ट्रायल कोर्ट ने शराब नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को बरी कर दिया था, तब उसके बाद केजरीवाल और बाकी लोगों ने उनके खिलाफ एक ऑनलाइन अभियान चलाया। वकील अशोक चैतन्य की तरफ से एक नई याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका में केजरीवाल, AAP नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास पर जस्टिस शर्मा के बारे में गलत दावे फैलाने का आरोप है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इन लोगों ने जस्टिस शर्मा के वाराणसी के एक शिक्षण संस्थान में दिए भाषण का एक भ्रामक संपादित वीडियो भी पोस्ट किया था।